L’exJoao Pedro, ex attaccante del Cagliari ha parlato della sua nuova avventura al Fenerbahce e l’addio al Cagliari

Joao Pedro ha parlato a Radiolina dell’addio al Cagliari.

LE PAROLE – «E’ stato difficile andarsene dopo così tanto tempo. Cagliari è parte della mia vita, mio figlio è nato e cresciuto lì. Il silenzio di quel periodo è dovuto a questo, è stata una scelta che purtroppo ho dovuto fare. Dovevo pensare a quello che fosse meglio per me. E’ stata una scelta personale che mi ha tolto molte notti di sonno, dovevo farlo per la mia vita e la mia famiglia. La sera di Venezia volevo parlare ma non me l’hanno fatto fare. Non mi sono assolutamente rifiutato, ero il capitano e la faccia della squadra. A quel punto non aveva senso parlare tanto per. Mia moglie si rende meglio conto di quello che abbiamo vissuto, quella retrocessione mi ha fatto male ed ha fatto vincere la negatività; nascondendo le cose belle che avevamo fatto».

