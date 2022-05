Il capitano del Cagliari Joao Pedro dopo il KO interno con l’Inter dice ancora di sperare nella salvezza.

La lotta salvezza, così come quella Scudetto, si decide all’ultima giornata: una tra Cagliari e Salernitana dovrà abbandonare la Serie A. Dopo il penultimo turno i granata hanno 2 punti di vantaggio sui sardi che ieri hanno perso contro l’Inter: Joao Pedro ne ha parlato a Sky Sport.

“Finché ci sono possibilità, dobbiamo credere alla salvezza. Non siamo più padroni del nostro destino ma dobbiamo crederci. C’è ancora una partita da giocare e può succedere di tutto. Abbiamo affrontato una squadra forte e in forma. Abbiamo provato a fare il nostro gioco e abbiamo avuto le nostre occasioni, la partita andava vissuta così. L’Inter è una squadra molto forte. Non è il momento di pensare a cosa è mancato in stagione…“

