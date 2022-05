L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi elogia la prestazione dei suoi nonostante venissero da una gara vinta ai supplementari in settimana.

Simone Inzaghi è soddisfatto della vittoria dei suoi ed in generale di tutta la stagione della sua squadra; ecco le sue dichiarazioni a DAZN. “Più che oggi le emozioni sono quelle di mercoledì, quando abbiamo vinto un trofeo a cui tenevano tantissimo. Oggi dovevamo fare una partita seria e dopo la vittoria dei rossoneri non era semplice”.

“Abbiamo fatto una grandissima gara, contro un avversario problematico. Tre gol fatti e fatto bene dopo 120 minuti in una finale. Molto, molto bene. Bisogna provarci fino alla fine, siamo qua e vogliamo giocarci le nostre chance fino alla fine. Abbiamo bisogno di una vittoria noi e una sconfitta loro. In carriera ho vinto uno scudetto quando la Juve ha perso a Perugia e abbiamo vinto con la Lazio all’ultima giornata. Nel calcio non bisogna mai mollare, la squadra lo ha dimostrato sempre, non ha mai mollato di un centimetro, specie nelle coppe”.

