L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez al netto di un periodo di offuscamento è alla sua migliore stagione in carriera.

L’Inter ha battuto anche il Cagliari per 1-3 tenendo aperto il discorso Scudetto fino all’ultima giornata. È stata decisiva una doppietta di Lautaro Martinez che, come tutta la squadra, ha avuto un momento di crisi durato diverse settimane.

Lautaro Martinez

Nonostante ciò l’argentino ieri ha toccato quota 21 reti in Serie A; Sky Sport celebra questo traguardo sottolineando che il Toro è tra quelli che, insieme a gente come Giuseppe Meazza e Luis Nazario De Lima Ronaldo, il Fenomeno, hanno superato i 20 goal in campionato a meno di 25 anni di età. Con la doppietta di ieri, sono 9 le realizzazioni di Lautaro Martinez nelle ultime 8 gare; un finale di stagione straordinario.

