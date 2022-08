L’ex trequartista del Chelsea e dell’Inghilterra, Joe Cole parla così del ritorno di Lukaku all’Inter e di quello che ne pensa.

Ecco le parole di Joe Cole, ex trequartista dell’Inghilterra e del Chelsea che ha parlato al Daily Mirror della scelta di Lukaku di tornare all’Inter, queste le parole: “Sono rimasto sorpreso da Lukaku, non mi aspettavo che volesse tornare all’Inter. È abbastanza giovane da poter giocare ancora a certi livelli e dimostrare di potercela fare anche in Premier League, cosa che ha già fatto, dato che qui aveva segnato già dei gol. Gli auguro tutto il meglio all’Inter.“

Romelu Lukaku

Il giornalista Andrea Marinozzi invece parla dell’avventura di Perisic al Tottenham, queste le parole come riferite da internews24: “Perisic magari non dominerà a tutta fascia come ha fatto lo scorso anno all’Inter, in Serie A, ma porterà tanto a livello di personalità. Conte è un allenatore che ha già capito come far giocare la sua squadra fin dal primo giorno e sarà sicuramente da tenere d’occhio per la vittoria finale della Premier League.“

