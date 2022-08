Queste le parole di Tommaso Pobega, il centrocampista del Milan si è espresso così a MilanTV dopo il rinnovo fino al 2027.

Ecco le parole di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, che viene intervistato a MilanTV dopo il rinnovo fino al 2027, sul gruppo: “Mi ha fatto un’impressione positiva. C’è voglia di lavorare, allenarsi e fare le cose nel modo giusto. Li ho visti cresciuti dall’anno scorso in termini di consapevolezza, ognuno ha aggiunto qualcosa al suo bagaglio.“

Parlando del tecnico: “Prima di andare in prestito l’anno scorso ne parlai con lui. Mi ha detto che era la scelta giusta, andavo in un ambiente in cui sarei potuto crescere. Ci teneva a dirmi di lavorare per tornare. Se lo ascolto e seguo le sue indicazioni posso migliorare ancora, ha dimostrato che è un ottimo allenatore. Avrò solo da imparare.“

Tommaso Pobega

Conclude: “Ogni anno è quello di crescere. Ogni anno si può migliorare sotto tutti i punti di vista. Come gruppo vogliamo toglierci delle soddisfazioni, io le mie le ho ben chiare ma per scaramanzia preferisco tenerle per me. Cercherò di lavorare per raggiungerle.“

