Il difensore del Celtic di Glasgow Alistair Johnston ha parlato del brutto problema accorso all’interista.

Alistair Johnston ha raccontato a TSN come si è infortunato Tajon Buchanan. “Siamo un gruppo che lavora insieme da molto tempo ora e abbiamo superato alti e bassi insieme. Non vuoi mai vedere un infortunio, soprattutto in allenamento. È brutto quando succede qualcosa proprio di punto in bianco. Stiamo sperando il meglio per Tajon, ovviamente, ma è stato difficile vederlo andare via in ospedale“.

Tajon Trevor Buchanan

Il suo rendimento in Coppa America

“È stato difficile vedere l’infortunio. Nell’ultima gara con il Cile aveva fatto bene ed era entusiasta di poter giocare la prossima gara. Penso che Buchanan stava iniziando a sentire di stare bene e che poteva fare bene nelle prossime gare. È difficile pensare che si sia fatto male, ma adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime gare. Queste cose nello sport possono accadere. È stato durante la partita, uno scontro strano. Purtroppo cose del genere possono accadere e ancora una volta io spero che possa guarire presto”.

Verso la prossima gara

“Buchanan sarebbe il primo a dire: ‘Ragazzi, fatelo per me, concentratevi sul gioco, siamo arrivati a questo punto e vogliamo continuare ad andare avanti’. Ci darà una motivazione in più andare avanti nella competizione per il nostro compagno, perché sappiamo che avrebbe giocato sicuramente tanti minuti in questa partita e chiunque giocherà in questo torneo lo farà idealmente anche per lui. Abbiamo una motivazione in più per vincere perché lui ci guarderà dalla tv o dallo stadio e cercheremo di renderlo orgoglioso. Lui è una parte importante di questo gruppo, non solo adesso, ma anche negli anni passati e sarà una parte importante della Nazionale anche in futuro. Ma ora vogliamo assicurarci che vada tutto bene, che si prendano di cura di lui al meglio e poi diremo ‘Andiamo là fuori e vinciamo anche per lui‘”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG