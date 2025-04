Jonathan David: la Juventus ora sa le cifre, cambia tutto

La Juventus valuta l’ingaggio di Jonathan David, ma le richieste economiche del canadese frenano l’entusiasmo.

Con l’avvicinarsi del mercato estivo, i grandi club europei stanno cominciando a muoversi per rinforzare i propri organici. Tra i nomi più caldi spicca quello di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille, autore di una stagione impressionante. Le sue prestazioni in Ligue 1 hanno attirato le attenzioni di diversi top club, tra cui alcune società italiane.

Un attaccante nel mirino di mezza Europa

Il canadese ha mostrato continuità e fiuto del gol, caratteristiche che lo rendono un profilo molto ambito. A rendere ancora più interessante il suo nome, almeno in apparenza, è la scadenza contrattuale con il Lille, prevista per la prossima estate. Questo elemento ha fatto ipotizzare un possibile colpo a parametro zero, ma la realtà si è rivelata ben diversa.

Le richieste dell’entourage e la prudenza della Juventus

Nonostante la scadenza imminente, le pretese economiche dell’entourage di David sono tutt’altro che leggere. Il giocatore chiede un ingaggio annuale di circa 7 milioni di euro netti, a cui si aggiunge un bonus alla firma compreso tra i 10 e i 15 milioni. Cifre che mettono in difficoltà anche club dalla solidità finanziaria consolidata.

La Juventus, che pure ha sondato il terreno, al momento non sembra intenzionata a spingersi così oltre. La dirigenza bianconera, consapevole delle necessità di rafforzare l’attacco nella prossima sessione di mercato, sta valutando attentamente ogni mossa. Gli addii possibili di Dusan Vlahovic e Arek Milik, uniti all’incertezza su Kolo Muani, impongono una strategia precisa.

E proprio qui si nasconde il nodo principale della vicenda: Jonathan David è davvero l’investimento giusto per la Juventus? Le sue statistiche — 23 gol e 10 assist in 42 presenze — parlano chiaro, ma il rischio economico resta alto. Per questo, pur restando vigile, il club di Torino ha scelto di attendere. Il futuro dell’attacco bianconero si deciderà nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: al momento, David è solo un’idea, non una priorità.