L’ex calciatore spara a zero su due della Juventus: “Non sborserei altri soldi per Kolo Muani e Conceicao”

Impallomeni boccia Conceicao e Kolo Muani per la Juve: “Non investirei su di loro”. Priorità al centrocampo con Tonali per un progetto solido.

A Maracanà, su TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha acceso l’entusiasmo parlando del possibile arrivo di Sandro Tonali alla Juventus. “È un giocatore fuori dalla media”, ha dichiarato, elogiando la tecnica, la visione di gioco e la personalità del mediano del Newcastle. Per Impallomeni, Tonali potrebbe essere il leader capace di guidare la squadra di Igor Tudor verso obiettivi ambiziosi, dallo scudetto alla Champions League. La sua capacità di superare le difficoltà personali lo rende un profilo ideale per una Juventus in cerca di carattere e qualità, pronta a investire su un centrocampista che possa segnare l’inizio di una nuova era.

Critiche a Conceicao e Kolo Muani

Impallomeni ha poi espresso un giudizio netto su due nomi accostati alla Juventus: Conceicao e Kolo Muani. “Uno si è lamentato sui social dell’esclusione, l’altro mi ha deluso perché quando entra non è cattivo. Io non sborserei altri soldi invano e non investirei su nessuno dei due. E a Parma, da questi due non mi aspetto nulla di eclatante”, ha dichiarato l’ex giallorosso a TMW Radio. Il giornalista ha sottolineato la necessità di scelte mirate, evitando spese inutili per giocatori che non garantiscono l’impatto desiderato. Per lui, il centrocampo resta la priorità, con Tonali come fulcro di un progetto che richiede solidità e ambizione.

Il mercato estivo: una svolta decisiva

Guardando al futuro, Impallomeni ha definito il mercato estivo “cruciale” per la Juventus. Oltre a Tonali, ha suggerito di puntare su talenti italiani come Retegui o Lucca per rafforzare l’attacco, valorizzando la tradizione del calcio nostrano. Tudor sta ridando identità alla squadra, ma servono investimenti coraggiosi per colmare le lacune e competere ai massimi livelli. Le parole di Impallomeni sono un mix di ottimismo e monito: la Juventus deve agire con decisione per tornare protagonista.