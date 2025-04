Il giornalista svela: “Tudor ha fatto benissimo a risentirsi di fronte al termine…”

L’analisi di Balzarini: Tudor rifiuta il termine “traghettatore” e punta a un progetto a lungo termine. La partita col Parma dirà se la vittoria col Lecce è l’inizio.

Gianni Balzarini, ha commentato le parole di Igor Tudor nella conferenza stampa pre Parma-Juventus, esaltando la capacità del tecnico croato di riflettere l’essenza della Juventus. Sul suo canale YouTube, Balzarini ha sottolineato l’approccio pragmatico e umile di Tudor, che sembra aver riportato in squadra il DNA vincente del club. “Nelle sue dichiarazioni c’è la Juventus: ambizione, ma anche quella dedizione quotidiana che fa la differenza”, ha detto. In particolare, Balzarini ha apprezzato la decisione di confermare Locatelli come capitano, un segnale di rispetto per le gerarchie e di continuità, che dimostra la volontà di Tudor di costruire senza stravolgere.

Un tecnico, non un traghettatore

Balzarini ha poi evidenziato il rifiuto netto di Tudor del termine “traghettatore”, definito dal tecnico “disumano”. Il giornalista condivide questa visione, sostenendo che l’allenatore croato non sia un semplice intermezzo, ma un progetto con fondamenta solide. “Tudor non è qui per vivacchiare, vuole lasciare un segno”, ha dichiarato, lodando la determinazione del tecnico nel voler giocarsi le sue chance alla guida di un club così prestigioso. La sfida contro il Parma, secondo Balzarini, sarà un banco di prova cruciale per dimostrare che la vittoria contro il Lecce non è stata un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso di crescita.

Una Juventus più offensiva con Tudor

Infine, Balzarini ha elogiato l’impronta tattica di Tudor, che sembra orientata a una Juventus più propositiva. Ha citato la possibilità di vedere in campo un tridente con Nico Gonzalez e Yildiz a supporto di Vlahovic, un modulo che potrebbe esaltare il potenziale offensivo bianconero. “Tudor sta dando una scossa, ma con equilibrio e intelligenza”, ha concluso, invitando i tifosi a sostenere con fiducia il nuovo corso. La strada è lunga, ma l’entusiasmo è già palpabile.