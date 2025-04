Juventus, la scelta: ecco chi gioca senza Koopmeiners e Yildiz

Parma-Juve: tegola Yildiz, forfait Koopmeiners. Tudor sfida l’emergenza per difendere il piazzamento Champions.

La Juventus si avvicina alla trasferta di Parma con il fiato sospeso per le condizioni di Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners, pedine fondamentali nello scacchiere di Igor Tudor. Yildiz, alle prese con un trauma contusivo alla coscia, è in forte dubbio e solo gli ultimi controlli ne chiariranno la disponibilità. Per Koopmeiners, invece, l’infiammazione al tendine d’Achille rende il forfait quasi certo. Due assenze pesanti che costringono Tudor a ridisegnare la squadra per affrontare un Parma in salute, reduce da pareggi contro Inter e Fiorentina. Al Tardini, i bianconeri non possono permettersi distrazioni se vogliono consolidare il quarto posto nella corsa Champions.

Tudor punta sul 3-4-2-1: le alternative in campo

Nonostante le defezioni, Tudor non sembra intenzionato a rinunciare al suo 3-4-2-1, ma le scelte saranno obbligate. Dusan Vlahovic guiderà l’attacco, con Timothy Weah e Francisco Conceiçao pronti a sostenerlo come trequartisti. Nico Gonzalez, solitamente esterno destro, potrebbe essere avanzato per colmare il vuoto lasciato da Yildiz. A centrocampo, Locatelli e Thuram garantiranno equilibrio, mentre Cambiaso potrebbe spostarsi a sinistra per coprire l’eventuale assenza di McKennie, anche lui in dubbio. In difesa, senza Bremer, Cabal e Gatti, il terzetto Veiga-Kalulu-Kelly è l’unica opzione disponibile. Tudor, in conferenza stampa, ha sottolineato la necessità di un approccio pragmatico: “Non importa chi gioca, conta l’atteggiamento di squadra”.

Una prova di carattere per la volata Champions

La sfida di Pasquetta contro il Parma rappresenta un banco di prova cruciale per la Juventus. Gli emiliani, guidati da Chivu, sono un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà chiunque tra le mura amiche. Per i bianconeri, l’intensità e la capacità di adattamento richieste da Tudor saranno fondamentali per superare le assenze e conquistare tre punti vitali. Una vittoria rafforzerebbe la posizione in zona Champions, mentre un passo falso rischierebbe di complicare il cammino. La Juve è chiamata a dimostrare carattere per tenere vive le ambizioni europee.