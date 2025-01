Jonathan David lascia tutti a bocca aperta: il colpo di scena che cambia tutto sul suo futuro

L’attaccante canadese fa gola a moltissime squadre europee per via della sua situazione contrattuale.

Nel mondo del calcio, l’attenzione si focalizza spesso sui trasferimenti dei giocatori, specialmente quando si tratta di talenti emergenti che hanno mostrato grandi capacità sul campo.

Uno di questi casi riguarda Jonathan David, giovane attaccante che milita attualmente nel Lille, e il cui futuro è oggetto di continue rumors.

La situazione

Con un contratto in scadenza nel 2025, David è al centro di numerose voci di mercato che lo vedono lontano dalla Ligue 1 e, più precisamente, verso club di grande calibro europeo, tra cui l’Inter.

Destino incerto

Jonathan David, nonostante le numerose voci di mercato che lo hanno visto vicino a prendere parte a progetti calcistici lontani dalla Francia, ha aperto la porta a diverse possibilità riguardo il suo futuro. Interessante è la sua apertura al dialogo riguardo la potenziale permanenza nel Lille, confermata direttamente dalle parole del giocatore. In un’intervista rilasciata a La Voix du Nord, David ha espresso una posizione di apertura, sostenendo che le discussioni sono in corso e che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. Ciò lascia intendere che, nonostante l’interesse di grandi club europei, la porta per un rinnovo del contratto con il Lille non è affatto chiusa.

Inter e il futuro

Nonostante l’Inter sia stata una delle squadre più accreditate per accogliere l’attaccante nella propria rosa, sembra che le strade si stiano separando, principalmente a causa dei costi dell’operazione e della volontà di David di avere una maglia da titolare assicurata. Questi dettagli non trascurabili hanno fatto sì che il giocatore e il club milanese si allontanassero nelle ultime settimane.

