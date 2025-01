Inter su Nico Paz: arriva una doccia fredda

Il talento argentino è stato accostato spessissimo ai nerazzurri negli ultimi tempi ma il suo futuro potrebbe non essere in Italia.

Nel mondo del calcio, costellato da giovani promesse e talenti in erba, spicca la figura di Nico Paz, un gioiello argentino nato nel 2004 che sta rapidamente catturando l’attenzione di grandi club europei.

Tra questi, il Real Madrid emerge non solo come osservatore interessato ma come un attore chiave nel destino del giovane calciatore. Questa situazione è emersa recentemente durante un’intervento radiofonico di Carlo Ancelotti, allenatore della prima squadra del Real Madrid, che ha offerto interessanti dettagli sul rapporto tra il club spagnolo e Nico Paz.

Monitorato

Nel corso dell’intervista su Radio Anch’io lo Sport, Ancelotti ha confermato l’interesse del Real Madrid per Nico Paz, sottolineando quanto il club tenga in alta considerazione le sue capacità. Il tecnico italiano ha descritto Paz come un giocatore estremamente talentuoso e lo ha definito un potenziale futuro pilastro per il Real Madrid.

L’anno di formazione

La decisione di far maturare Nico Paz lontano dalla pressione e dalle aspettative che caratterizzano un club della grandezza del Real Madrid sembra essere una strategia ben ponderata. Secondo le parole di Ancelotti, questo periodo di crescita e formazione in un ambiente meno esigente come quello del Como è considerato dal club madrileno come un investimento nel futuro. È evidente che il Real Madrid stia attuando un piano a lungo termine per Paz, dimostrando così di credere fortemente nel suo potenziale.

Carlo Ancelotti

Scenari futuri

Con il Real Madrid che tiene le redini del destino di Nico Paz attraverso la recompra, il percorso del giovane sembra tracciato verso un ritorno in Spagna. La fiducia espressa pubblicamente da una figura di spicco come Carlo Ancelotti simboleggia non solo l’affetto del club nei confronti di Paz ma anche le aspettative che ruotano attorno alla sua figura. I giornali sportivi italiani lo hanno accostato all’Inter sostenendo che, sfruttando i buoni rapporti di Zanetti con il padre del giocatore (erano compagni di nazionale) i meneghini potessero portarlo a Milano. L’idea era quella di comprarlo e lasciare la recompra al club spagnolo: in ogni caso se ne riparlerà.

