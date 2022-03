Il centrocampista della nazionale italiana Jorginho racconta il suo dolore per l’eliminazione dai Mondiali ma inizia anche a guardare avanti.

L’italo-brasiliano Jorginho torna a parlare anche se solo attraverso Instagram delle brutte sensazioni vissute dopo la sconfitta con la Macedonia del nord. “Nel calcio, come nella vita, si può vincere e si può perdere”.

Nazionale Italiana

“Ci sono sconfitte che però fanno più male e lasciano il segno e, credetemi, il dispiacere mio è più grande di quanto voi possiate mai immaginare. Ma il calcio non è solo uno sport, è una scuola di incredibili valori: insegna a non mollare, a imparare dagli errori, a restare uniti nei momenti duri. Indossare questa maglia per me è un sogno e resta un grande onore. Si impara e ci si rialza. Andiamo avanti! Forza Azzurri, Forza Italia“.

