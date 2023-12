Le parole di Juan Jesus, difensore del Napoli ed ex Inter, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League con il Braga

Juan Jesus, ex difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa insieme a Mazzarri in vista della sfida del Napoli contro il Braga in Champions League. Di seguito le sue parole.

COSA MANCA AL NAPOLI PER VINCERE – «Manca fare gol, manca vincere, a volte siamo un po’ meno lucidi rispetto allo scorso anno, ma con la tranquillità ed il lavoro che stiamo facendo tornerà perché stiamo creando opportunità e stiamo dando segnali importanti. Ci serve la serenità giusta, vincere in casa ti dà fiducia, a noi ma anche ai tifosi».

CONTINUA SU CALCIONEWS24

L’articolo Juan Jesus: «Ecco cosa ci manca per lo Scudetto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG