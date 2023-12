Le parole di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante dell’Inter, sul suo ritorno al Milan. Tutti i dettagli in merito a questa situazione

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante dell‘Inter, ha parlato al Financial Times del suo ritorno in rossonero.

PAROLE – «RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento».

L’articolo Ibrahimovic sul suo ritorno al Milan: «Non vedo l’ora di cominciare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG