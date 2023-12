L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini ha parlato della lotta scudetto tra i nerazzurri e la Juventus di Allegri

Intervistato da ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento, Ernesto Pellegrini si esprime sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus.

LE PAROLE- «Sarà un derby d’Italia tra Inter e Juventus fino alla fine del campionato, lo dice la classifica. La Juventus è lì, non perde punti, crede nella vittoria ed è anche un pochino fortunata. Non è una critica, ma una realtà perché quando si vince al 95′ la fortuna c’è anche se bisogna meritarsela lottando e credendoci. Bisognerà stare molto attenti a questa Juventus perché è forte in difesa e non prende gol».

