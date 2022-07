Il difensore del Napoli Juan Jesus avverte il nuovo compagno di reparto sulle difficoltà che potrebbe trovare in Italia.

Juan Jesus a Sky Sport ha parlato dei suoi compagni di difesa del passato e del futuro. “Kim dovrà imparare in breve tempo. In Turchia non c’è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a spiegare. Lui è molto bravo a impostare. Koulibaly è stato molto importante per il Napoli. Ha dato tanto, mancherà un pezzo importante nello spogliatoio“.

Aurelio De Laurentiis

“Quando non c’era lui, però, abbiamo fatto bene a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto bene. Abbiamo perso dei giocatori, ma la società sta facendo del suo meglio per prendere calciatori altrettanto bravi. Faremo di tutto per migliorare la nostra posizione. Il Napoli deve lottare sempre, sia in campionato che in Champions, cercando di fare il meglio. Questa città e questi tifosi meritano questo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG