Intervistato da Sportweek l'ex Inter Jugovic ha ricordato la grande potenza del fenomeno Ronaldo:

L’ex centrocampista dell’Inter Vladimir Jugovic si è espresso a Sportweek ricordando la forza di Ronaldo:

«Ronaldo era il più forte come compagno e avversario: non ho mai più visto nessuno, dopo di lui, andare in porta direttamente con la palla in velocità. Sembrava uscito dai videogiochi».

L’articolo Jugovic sull’ex Inter: «Ronaldo sembrava uscito dai videogiochi» proviene da Inter News 24.

