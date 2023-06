L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar ha parlato a Sport Mediaset a poche ore dalla finale di Champions League tra nerazzurri e Manchester City

Julio Cesar ha presentato così la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, le dichiarazioni a Sport Mediaset:

«Come si batte Guardola Dobbiamo chiederlo a José Mourinho… A parte gli scherzi, sarà una partita molto difficile e lo sappiamo tutti. Ma in una partita secca l’Inter può farcela. Si dice di un City favorito per quello che ha fatto vedere contro il Real Madrid in semifinale, ma l’Inter arriva piena di fiducia e Simone Inzaghi sicuramente ha preparato bene bene la partita per affrontare il City nei migliore dei modi».

