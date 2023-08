Juve A Juve B, il popolo bianconero sempre con la squadra nonostante tutto: arriva la risposta dei tifosi verso la gara dello Stadium

Come scrive Tuttosport, “nonostante Lukaku” e la diffidenza per il possibile nuovo acquisto, i tifosi della Juventus faranno sentire anche oggi tutto il loro amore verso la squadra.

Allo Stadium è in programma la sfida in famiglia con la Next Gen, con i sostenitori che accorreranno in massa, dando una grande risposta all’invito della società e allo stesso tempo mettendo ancor più pressione ai ragazzi di Allegri, chiamati alla stagione del riscatto definitivo.

The post Juve A Juve B, sempre uniti “nonostante Lukaku”: arriva la risposta dei tifosi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG