Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, dice la sua sull’addio di Romelu Lukaku ai nerazzurri: le dichiarazioni

Alla Gazzetta dello Sport, Javier Zanetti ha così parlato dell’addio di Romelu Lukaku all’Inter. Le dichiarazioni sull’obiettivo del calciomercato bianconero.

LE PAROLE – «Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in spogliatoio».

The post Zanetti: «Lukaku ci ha deluso come professionista e come uomo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG