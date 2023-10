Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri con il Verona

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Juve Verona. Di seguito le sue parole.

ATTACCANTI AL COMPLETO – «Abbiamo recuperato Vlahovic e Chiesa e siamo al completo, ma anche dietro e in mezzo abbiamo buoni giocatori in panchina. Serve una gara di squadra e di gruppo con rispetto per il Verona».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG