Il futuro di Allegri sulla panchina della Juve sembra essere in un perfetto equilibro tra una conferma obbligata dal contratto e un addio per dare novità all’ambiente

Il futuro di Allegri sulla panchina della Juve sembra essere in un perfetto equilibro tra una conferma obbligata dal contratto e un addio per dare novità all’ambiente.

Lui stesso in conferenza ha sottolineato di voler restare ma che non starebbe a lui decidere, ecco perché nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Elkann per capire le mosse della società. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG