Buona la prima e non era certo scontato visto l’avversario, ma l‘Italia U20 supera il Brasile con il brivido nel finale.

Agli azzurrini non bastano 60′ di dominio per finire in modo tranquillo la sfida. Nel primo tempo è show di Casadei: prima l’assist per la rete di Prati poi si mette in proprio. Di testa e poi su rigore fissa il punteggio sul momentaneo 3 a 0. Nella ripresa i verdeoro cambiano e alzano il pressing. Marcos Leonardo fa paura agli azzurri e con la sua doppietta fa passare gli ultimi sei minuti coi brividi a Nunziata. Al triplice fischio è festa azzurra.

