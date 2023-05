Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la sconfitta dei suoi contro la Lazio: le dichiarazioni

Andrea Sottil ha parlato a Dazn dopo Udinese-Lazio.

LE PAROLE – «Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ci è mancato solo il gol. Il calo è dovuto anche al fatto che siamo contati, non ti puoi permettere certe cose a questi livelli. Abbiamo cinque titolari fuori e recuperato per miracolo Beto. Non lo dico per fare il piangina ma è vero. La Lazio è forte e non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi. Il rigore comunque non era rigore, ma era simulazione. Io non faccio polemiche con gli arbitri, ma ho visto e rivisto l’azione e Masina era fermo. Immobile si lascia cadere ed è simulazione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG