Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, alla vigilia della sfida contro il Verona. I dettagli

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona.

POGBA – «Scudetto? Non è questione di cosa vorrebbe dire. E’ questione che nessuno vuol ricacciare indietro la parola Scudetto. Il calcio è fatto di momenti, ma bisogna essere realisti. Stiamo lavorando bene, bisogna migliorare e lavorare quotidianamente per migliorare. La Juventus ha un futuro e bisogna consolidare questo futuro facendo crescere la squadra. Va costruita una squadra solida, bisogna essere molto bravi a far questo e nello stesso tempo aver chiaro l’obiettivo, che è arrivare tra le prime quattro. Poi le valutazioni le faremo a fine stagione. Stiamo tutti bene, Chiesa è rientrato dopo tre settimane di non allenamento e ha fatto una buona settimana. Vlahovic era già più avanti. A parte i singoli domani è una partita pericolosa e dobbiamo metterci al pari loro. Non ho ancora deciso, lo farò domattina».

