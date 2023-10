La Lazio è pronta a tentare un nuovo assalto per Gimenez del Feyenoord già nella prossima sessione di calciomercato

Come sottolinea Il Messaggero Santiago Gimenez è il grande rimpianto del calciomercato della Lazio. «Perché non lo abbiamo preso?», è stato lo sfogo di Lotito dopo la doppietta incassata al de Kuip dall’argentino naturalizzato messicano.

Il quotidiano non esclude però un nuovo assalto a gennaio, molto dipenderà dal futuro di Immobile per cui, a sorpresa, non si esclude un addio già tra un paio di mesi. Il prezzo? Un anno fa il Feyenoord chiedeva 20 milioni (quanto Castellanos), ma in estate si era arrivati a una richiesta da 40 milioni.

