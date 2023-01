Dopo il -15 inflitto ieri dalla Corte d’Appello della giustizia sportiva alla Juve potrebbe non essere l’unica penalizzazione richiesta per il club

Tuttosport non esclude questa ipotesi choc per il popolo bianconero. Lo scorso 29 novembre, la corte FIGC aveva aperto un altro filone di indagine, inerente alla “manovra stipendi” e sul quale la giustizia sportiva deve ancora potersi esprimere. Questo comporterebbe il rischio di altre penalizzazioni per la squadra già in questa stagione.

L’articolo Juve, altra penalizzazione all’orizzonte? L’analisi proviene da Calcio News 24.

