A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

All’Allianz Stadium, Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

SINTESI JUVE ATALANTA

72′ CAMBIO PER LA JUVE fuori Miretti, dentro Nicolussi; Kean per Milik.

71′ PAREGGIO DELL’ATALANTA: Djimsiti intercetta Koopmeiners che trafigge il portiere bianconero ed è 2-2

70′ GOAL DELLA JUVE! Vantaggio bianconero con Milik. Calcio d’angolo per la Juve, palla in mezzo dove infine la sfera arriva a Milik completamente smarcato che mette in rete il vantaggio.

69′ ANCORA CAMBIASO! Conclusione per l’esterno, palla alta.

66′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Toloi e Hateboer, Zappacosta e Scalvini.

65′ GOAL DELLA JUVE: Pareggio bianconero con Cambiaso che ha la meglio su perfetto assist di Mckennie

62′ Si accende subito Lookman dopo essere partito in contropiede. Conclusione debole e di poco a lato.

57′ CHIESA! Conclusione bianconera e palla ancora una volta fuori.

56′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Lookman, fuori Scamacca

55′ MIRETTI! Tenta il tiro il centrocampista bianconero, ma Carnesecchi si fa trovare pronto.

55′ ANCORA SCAMACCA! Recupero palla di Hien per Pasalic che serve Scamacca tentando il tiro. Szczesny salva in angolo.

53′ OCCASIONE SCAMACCA! Apertura di De Ketelaere dalla destra che trova Scamacca che tenta il tiro. Palla alta.

52′ Ancora la Juventus ad attaccare: palla nel mezzo dove c’è Milik che colpisce di testa avendo la meglio su Djimsiti, ma Carnesecchi blocca.

50′ OCCASIONE JUVE! Palla verso Chiesa che si trova a tu per tu con Carnesecchi, ma la palla finisce fuori.

49′ Mckennie s’invola saltando due difensori, ma l’azione sfuma grazie alla reattività dell’Atalanta.

46′ OCCASIONE ATALANTA! Azione tutta da prima con Scamacca che vede Pasalic inserirsi, ma Szczesny ad allontanare la minaccia.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

34′ GOAL DELL’ATALANTA! Punizione per la Dea con Pasalic che serve Koopmeiners che tira di prima intenzione mettendo in rete il pallone del vantaggio nerazzurro.

33′ Fallo al limite dell’area con Scamacca che si prende il fallo ai danni di Bremer,

31′ Scontro tra Miretti e De Ketelaere. Per ora tutto regolare per il belga.

29′ MILIK! Palal recuperata dalla Juve con Milik che tenta il tiro, palla ancora fuori di poco.

27′ OCCASIONE JUVENTUS: Contropiede bianconero con la palla che arriva al limite dell’area con Danilo pronto alla conclusione: palla fuori di poco.

26′ Scamacca parte in contropiede, Koopmeiners s’inserisce, ma il centravanti è troppo lento nell’azione e i nerazzurri sprecano una ghiotta occasione.

24′ Fallo di Djimsiti su Milik. Punizione Juve

23′ Chiesa prova ad avere la meglio su Hien tentando una conclusione insidiosa, ma il portiere blocca.

17′ Dea in questo momento macchinosa, superiorità bianconera fino a questo momento.

15′ Fallo di Ederson su Miretti e punizione Juventus.

12′ OCCASIONE JUVENTUS! Cross dalla sinistra di Chiesa per il colpo di testa di Miretti: bravo Carnesecchi a salvare il risultato.

10′ Ora è l’Atalanta a farsi subito vedere con una bella azione Zappacosta-De Ketelaere. Juve brava a ripartire in contropiede e a guadagnare un calcio d’angolo.

9′ Milik ha la meglio su Hien, ma Ederson intercetta e si prende il fallo.

8′ Fallo di Hien ai danni di Milik e punizione Juve.

6′ Azione di De Ketelaere a cercare Scamacca involato in rete. Nessun problema per la Juve che fa suo il pallone.

5′ Conclusione di Chiesa. Palla alta sopra la traversa.

4′ Fallo di Ederson su Miretti. Punizione Juve.

2′ Subito calcio d’angolo per l’Atalanta: palla a cercare la testa di Hien. Juventus in contropiede poco dopo. Cross di Chiesa, ma Ruggeri blocca.

1′ Primi minuti con i bianconeri in avanti: Milik tenta la conclusione, ma l’azione viene fermata per un fallo in difesa.

E’ COMINCIATA JUVE ATALANTA

