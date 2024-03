L’Atletico Madrid ha perso 2-0 col Cadice ed il tecnico Diego Pablo Simeone si prende tutte le colpe di questa sconfitta ma non solo.

Diego Pablo Simeone analizza in conferenza stampa il brutto K.O. esterno subìto per mano del Cadice: “Non siamo riusciti a fare il gioco che volevamo. La verità è che i ragazzi hanno fatto una fatica enorme per trovare la partita che cercavamo. Loro alla prima occasione da gol sono riusciti a trovare il vantaggio che li ha resi più forti e nel secondo tempo non ci sono state molte situazioni da entrambe le parti. Nella seconda situazione che hanno avuto, hanno preso bene una palla contesa, l’hanno giocata bene. Abbiamo avuto la possibilità di Llorente per accorciare. È chiaro che non vincere in trasferta, e da quando è iniziata la Liga ci siamo riusciti molto raramente, è assolutamente un problema dell’allenatore perché incide molto perché questo non accada. Adesso continuiamo a lavorare“.

Antoine Griezmann

L’ammissione

“C’è qualcosa che l’allenatore non risveglia all’interno della squadra, l’allenatore è lì per risvegliare situazioni che non accadono e l’allenatore non sta facendo in modo che tutto ciò succeda“. Al contrario dell’Inter, i Colchoneros arrivano male al match di Champions ma in questa competizione spesso non vince chi sta meglio.

Verso il ritorno con l’Inter

“Giocheremo alla morte, sapendo tutta la forza che ha l’Inter e sperando di fare una grande partita. Griezmann? Vedremo se potrà tornare contro l’Inter, altrimenti tornerà contro il Barcellona“.

