Juve Atalanta, Allegri non gioca per il pareggio contro Gasperini: oggi più che mai sarà importante vincere il match

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, oggi più che mai la volontà di Massimiliano Allegri è quella di vincere. Juve impegnata contro l’Atalanta in un match che odora di scontro Champions, nonostante gli 11 punti di distanza in classifica tra le due compagini.

Una sconfitta farebbe scivolare i bianconeri ancor più dentro il periodo di crisi di risultati, mentre il pareggio non cambierebbe più di tanto la situazione. Ecco perchè sarà importante giocarsela per i tre punti, contro una squadra che forse è all’ultimo treno per la massima competizione europea.

