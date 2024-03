Kean lancia un messaggio alla Juve: ecco qual è l’obiettivo dell’attaccante da qui a fine stagione per guadagnarsi la conferma

Moise Kean è pronto a tornare tra i convocati della Juve dopo il lungo stop per problemi muscolari. L’attaccante, a gennaio, era ad un passo dalla cessione all’Atletico, ma ora è rimasto ed è pronto a dare il suo contributo in questo finale.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il classe 2000 è pronto a dare tutto in queste ultime 13 gare stagionali (14 in caso di finale di Coppa Italia) pur di guadagnarsi una conferma anche per la prossima annata, oltre che un posto nella rosa azzurra in vista di Euro 2024.

