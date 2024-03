Juventus, il piano societario per riportare il club bianconero ai suoi fasti: si lavora all’incasso di 170 milioni di euro

Come spiega oggi Tuttosport, in casa Juventus c’è grande voglia di tornare a dominare in giro per l’Italia e per il mondo, riportando a vincere una squadra che non lo fa da troppo tempo. Per questo si prepara un piano di incassi da oltre 170 milioni di euro.

Soldi che arriverebbero in gran parte dalla qualificazione alla prossima Champions e al Mondiale per Club, ossigeno puro per una squadra esclusa quest’anno da tutte le competizioni europee. E poi la questione sponsor: l’accordo con Jeep è in scadenza e ora si vocifera di una partnership con l’Arabia. Obiettivo guadagnare altri 40 milioni di euro, anche se si potrebbe chiudere a qualcosa di meno.

The post Juventus, il piano per tornare grande: in arrivo 170 milioni di euro. E quell’accordo con l’Arabia… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG