Mondiale per Club, svelato quello che sarebbe il piano di De Laurentiis per estromettere la Juve. Ma tanti dubbi sulla riuscita

Come spiega Tuttosport, il Napoli ha un suo piano per provare a superare la Juve ed estrometterla così dalla qualificazione al Mondiale per Club 2025. De Laurentiis vuole puntare sulla mancata partecipazione alle coppe europee per motivi disciplinari e non per demerito dei bianconeri.

Il regolamento della FIFA, però, non prevede che un club venga “fatto fuori” per motivi del genere, così come nel comunicato UEFA che annunciava l’esclusione dalle coppe non viene minimamente fatta menzione di una simile possibilità. Un piano che, come gli altri del presidente napoletano, appare quindi destinato a fallire.

