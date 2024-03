Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha analizzato gli episodi in Juve Atalanta con le parole su Tuttosport

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha analizzato gli episodi in Juve Atalanta con le parole su Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

ANALISI – «Spicca la sua precisione tecnica: applica per esempio dei vantaggi efficaci, che si concretizzano con azioni che terminano in area di rigore. L’unica ammonizione della partita, quella per Hans Hateboer (fallo su Kenan Yildiz), arriva oltre il novantesimo proprio dopo la concessione di due vantaggi consecutivi. Non ci sono episodi di rilievo nelle due aree: non è da rigore l’intervento su Fabio Miretti a opera di Gianluca Scamacca, che prende il pallone. Manca forse un’ammonizione per Ederson, che nel primo tempo va a contatto sempre con Miretti: il brasiliano fa il possibile per limitare l’intensità dell’impatto, ma alza comunque la gamba colpendo il suo avversario».

