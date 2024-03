Svilar, che impatto! Sempre più decisivo e titolare nella Roma di De Rossi, ormai Rui Patricio ha perso il posto

Svilar, che impatto! Sempre più decisivo e titolare nella Roma di De Rossi, ormai Rui Patricio ha perso il posto.

Una crescita costante per il portiere giallorosso: partita dopo partita ha dimostrato il suo valore e rubato il posto al portoghese. Contro la Fiorentina il rigore parato a Biraghi è stato decisivo per il risultato finale e anche con il Brighton ha compiuto un paio di interventi miracolosi. Con Mourinho non è mai sceso in campo, se non in Europa League, mentre ora è diventato inamovibile con De Rossi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG