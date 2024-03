Juve Atalanta, striscione dei tifosi per Allegri: «Solo tu, 1000 e più. Immenso». Allo Stadium anche cori per l’allenatore

Cori e non solo per Allegri in occasione di Juve Atalanta.

Dalla tribuna dello Stadium, infatti, i tifosi hanno esposto uno striscione con una dedica in favore dell’allenatore bianconero per i 1002 punti conquistati in Serie A grazie alla vittoria col Frosinone.

LO STRISCIONE PER ALLEGRI – «Solo tu, 1000 e più. Immenso Allegri».

