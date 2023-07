Le parole di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, dopo le visite mediche per la nuova stagione. I dettagli

Leonardo Bonucci ha scritto un post sui propri social dopo la mattinata di visite mediche al J Medical. Il difensore della Juve è stato escluso dal progetto tecnico in vista della prossima stagione.

PAROLE – «Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno».

