Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, sull’interesse per Mateo Retegui. I dettagli in merito

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha fatto il punto sul calciomercato dei rossoblù.

LE PAROLE – «Forse questa settimana potrebbe arrivare qualche novità in più ma non possono ancora garantire nulla: non creiamo troppe aspettative. Il nostro obiettivo è la salvezza e quello che ha detto il mister è giusto. Sul mercato sappiamo dove vogliamo intervenire, abbiamo lavorato anche nei mesi scorsi per farci trovare pronti in queste settimane. Bisogna poi anche valutare chi è qui in ritiro e ragionare di eventuali partenze. Ci sono dei tempi e poi il mercato è abbastanza lento, più degli anni scorsi. Retegui piace a tante squadre, noi abbiamo preso informazioni e stiamo cercando di capire se c’è qualche spiraglio: nel caso sarebbe un’operazione impegnativa. Non è giusto creare nessun tipo di illusione: attualmente non è realistico pensare che Retegui arrivi al Genoa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG