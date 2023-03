Le parole di Gleison Bremer, difensore della Juventus e della Nazionale brasiliana, sulla stagione del club bianconero

Gleison Bremer ha parlato della Juventus a Globo Esporte, dal ritiro della nazionale brasiliana.

PAROLE – «La sfida con l’Inter? È stata una vittoria molto importante, abbiamo giocato una partita all’altezza di altre fatte in campionato. Stiamo cercando di risalire la classifica e abbiamo zero margini di errore. Ma ci sentiamo ancora più forti come squadra e questo ci permette di vincere partite importanti come quella con l’Inter».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Juve, Bremer: «Adesso siamo più forti, sulla penalizzazione…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG