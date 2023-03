Guillermo Ochoa, portiere di proprietà della Salernitana, è stato protagonista di una disavventura nel ritorno in Messico

Paura per Guillermo Ochoa nel suo viaggio per raggiungere la nazionale in Messico. L‘aereo del portiere della Salernitana, infatti, ha avuto un problema meccanico in volo ed ha dovuto fare uno scalo d’emergenza a Maiorca dopo l’attivazione dell’allarme.

Sui social, il messicano ha ringraziato il pilota dell’aereo definendolo “un eroe senza mantello”. Solamente tanta paura, quindi, per il portiere che giocherà a breve con la sua nazionale.

L’articolo Salernitana, paura nel volo di Ochoa: cos’è successo proviene da Calcio News 24.

