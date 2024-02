Gleison Bremer alza la voce, il difensore della Juve avvisa l’Inter e le altre avversarie, ecco il messaggio social del brasiliano

Gleison Bremer manda messaggi di incoraggiamento sui social. Tramite il suo profilo Instagram il brasiliano avvisa le avversarie. Così il rivale dell’Inter scrive sulla piattaforma, qui il post in questione per il centrale della Juve.

BREMER – «Oggi è il giorno per non dimenticare che bisogna lottare, credere e non arrendersi mai».

