Cardinale parla così del futuro di San Siro, ecco la domanda sull’impianto sportivo di Milan e Inter e la verità sulle sue ambizioni

Gerry Cardinale, vale a dire il proprietario del Milan, si è raccontato al Financial Times. Nella lunga intervista, ecco anche il pensiero sull’attuale stadio dei rossoneri e Inter San Siro. Oltre che, naturalmente, per il futuro.

SUL NUOVO STADIO – «Si lo faremo. Milano sarà il posto perfetto. Dovrebbe essere giusto per la Serie A e per il campionato. Farò una compagnia per costruire lo stadio e spero che lo possa fare per tutta la Serie A. Io amo San Siro. La domanda è possiamo migliorare? La risposta è si. Abbiamo tanta esperienza nel costruire stadi».

