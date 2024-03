Juve, che crollo! Dall’Empoli a Inter-Genoa: 16 punti persi dalla squadra di Allegri in poco più di un mese

Da Juve–Empoli ad Inter-Genoa. Nel giro di 40 giorni, la squadra di Massimiliano Allegri ha abbandonato la lotta Scudetto perdendo addirittura 16 punti.

In mezzo anche il recupero per i nerazzurri, quindi una partita in più, ma per i bianconeri sono arrivate ben 3 sconfitte, 2 pareggi ed una sola vittoria, quella contro il Frosinone all’ultimo secondo.

The post Juve, che crollo! Dall’Empoli a Inter-Genoa: 16 punti persi dalla squadra di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG