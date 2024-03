Ivan Zazzaroni, su TvPlay, ha commentato così il momento della Juve di Allegri.

ZAZZARONI – «Vedo bene Allegri, anche se Thiago Motta sta facendo un grande lavoro. Se gli dai i giocatori, Allegri vince il campionato per altri 10 anni. È secondo in classifica con una squadra nettamente inferiore rispetto all’Inter. Non è da Scudetto».

