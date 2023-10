Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato a Tuttosport della sua stagione con il nuovo ruolo, gli equilibri con Allegri e gli equilibri in rosa

PROBLEMI PER IL RUOLO – «Quella semmai è una percezione che arriva dall’esterno. Io penso soltanto a lavorare sodo per migliorare ogni giorno, con fiducia nei confronti della scelta del mister di avanzarmi. E credo di essere partito bene in questa stagione…».

PROBLEMI CON ALLEGRI – «Ma va’, io vado d’accordo con tutti!».

JUVE MODERNA – «È un’idea che comprende l’intenzione di pressare alto l’avversario, così come quella di essere più propositivi possibile con il pallone tra i piedi: tutto ciò che stiamo cercando di fare, insomma. Anche se poi c’è partita e partita: bisogna trovare gli equilibri corretti e maturare come collettivo per capire i momenti, perché questo è quello che contraddistingue le grandi squadre. A Reggio Emilia contro il Sassuolo, per esempio, nel finale ci siamo disuniti troppo e l’abbiamo pagato».

