Il Milan non si ferma sul mercato e continua a tenere viva la pista che porta a Juan Miranda, terzino del Betis Siviglia.

Secondo quanto riporta Tuttosport, i rossoneri starebbero pensando a lui per giugno (e non gennaio) per prenderlo a parametro zero. Il suo contratto, infatti, scade a giugno 2024. L’alternativa è Barco del Boca.

