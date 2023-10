Brutte notizie per la Sampdoria e per Andrea Pirlo in vista del match contro l’Ascoli, perché i blucerchiati dovranno fare a meno di Pedrola

Sin qui unica nota positiva della squadra ligure rientrerà dopo la sosta come riportato da Tuttosport. Il tecnico dovrà fare a meno del classe 2003 e dovrà trovare alternative.

