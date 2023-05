Juan Cuadrado, giocatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Siviglia

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo scendere in campo con la voglia del secondo tempo di una settimana fa, cercare di stare alti e pressarli. Se il mister ci lascia questa cosa possiamo farla».

JUVE FAVORITA – «Siamo una grande squadra, con grande esperienza. Il Siviglia è un’ottima squadra, domani è come una finale. Credo che le due squadre vorranno lottare, veniamo con tutta la voglia e il desiderio di fare le cose buone, per ottenere questo grande obiettivo di andare in finale».

